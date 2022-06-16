Müge Anlı'dan sosyal medyayı ikiye bölen çarpıcı öneri!
Yıllardır kendi adını taşıyan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla ekranlarda yer alan, ekibiyle birlikte birçok olayın sır perdesini aralayan sunucu kimliğiyle ön plana çıkan Müge Anlı çok konuşulacak sözlere imza attı.. Sosyal medyayı ikiye bölen açıklamasıyla gündem olan Anlı'yı söyledikleriyle haklı bulanlar da oldu, haksız bulanlar da...
2008 yılında bu yana kendi adını taşıyan programıyla ekranlarda yer alan, sunucu kimliğiyle ön planda olan, ekibiyle birlikte birçok olayın sır perdesini aralayan Müge Anlı çok konuşulacak sözlere imza attı.. Anlı yaptığı açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye böldü..
Açıklamasıyla gündem oldu
Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sosyal medyayı ikiye bölen açıklamasıyla gündeme geldi.
Çok konuşulacak açıklamalara imza attı
Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Müge Anlı, ATV'de seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
İnternete girmenin ehliyeti olmalı..
Ünlü televizyoncu Müge Anlı, internete girmenin ehliyeti olmasını belirterek bakın daha neler dedi...