Müge Anlı'dan sosyal medyayı ikiye bölen çarpıcı öneri!

2008 yılında bu yana kendi adını taşıyan programıyla ekranlarda yer alan, sunucu kimliğiyle ön planda olan, ekibiyle birlikte birçok olayın sır perdesini aralayan Müge Anlı çok konuşulacak sözlere imza attı.. Anlı yaptığı açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye böldü..