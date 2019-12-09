Müge Anlı'dan Ceren Özdemir cinayetine tepki! "İstifa eden duymadık"

-"Ben bu olayın kader olduğuna inanmıyorum neden? Şimdi bir adam alıyorsun cezaevine atıyorsun. Şimdi bu adamın burada cezaevinde olması lazım demi. Sonra kapalı cezaevinden bu adamı alıyorsun açık cezaevine koyuyorsun ve bu adam açık cezaevinden kaçıyor. Sonra beğenmediğimiz çalışmıyor dediğiniz polis teşkilatı var ya ( ben demiyorum yani diyenlere söylüyorum) bu adamı yakalıyor tekrar cezaevine atıyor.