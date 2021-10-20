Müge Anlı'da tanınan Palu ailesi davasında 3 kişiye tahliye

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylarca işlenen ve Türkiye'yi ekran başına kilitleyen 'Palu ailesi' davasında flaş gelişme...Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael’in yargılandığı davada heyet, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tutuklu kaldıkları süre ve üzerine atılı suçların göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.