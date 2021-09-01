Müge Anlı'da Metin-Necla Büyükşen cinayetinin gizli tanığından olay itiraf
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun ilk bölümünde Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinin detayları yeniden incelenmeye başlandı. Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra Taş'ın eski bir arkadaşı olduğunu ifade eden bir gizli tanık çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Müge Anlı ATV ekranlarında yeni sezona 30 Ağustos Pazartesi günü Büyükşen cinayetinin akıllarda soru işareti bırakan yönlerini masaya yatırarak başladı. Konya'da 3 yıl önce gerçekleşen Büyükşen çifti cinayeti, Müge Anlı'nın yeni sezonun ilk programında yeniden ele alınmaya başlandı. Olayın yaşanma şekline ilişkin yansıyanlarda hala soru işaretleri olduğu belirtilen programda, azmettirici Esra Taş'ın ifadesini geri çektiği iddia edildi. Ayrıca, canlı yayında konuşan bir gizli tanık, cinayetin seyrine ilişkin bir itirafta bulundu.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi günü programının 14'üncü sezonunun ilk yayınına çıktı. Anlı, programa Türkiye'nin aylarca konuştuğu Büyükşen cinayeti ile başladı.
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürmüştü.Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtulmuş, çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konuyu tekrar gündeme getirmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu.
Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçmişti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklanmıştı.