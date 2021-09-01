Müge Anlı'da Metin-Necla Büyükşen cinayetinin gizli tanığından olay itiraf

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçmişti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklanmıştı.