Müge Anlı'da Konya'da başı kesik halde bulunan kadının cesedi kime ait
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Konya'da başı kesik halde bulunan yeni doğum yapmış kadın cesedinin kime ait olduğu belirleniyor. Cesedin ayrıntıları ise haberimizde.
Konya'nın Kadınhanı ilçesi Osmancık mahallesinde 28 Nisan 2019 tarihinde Osmancık göleti ormanlık alana mantar toplamaya giden köylüler korkunç bir manzara ile karşılaştı. Eski dere yatağında çukur bir bölgede bir yıl öncesine ait gömülmüş halde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibi cesedin detaylarına ulaştı. Vahşi cinayet ise bakın nasıl işlenmiş.
Osmancık mahallesinde yaşayan bir vatandaş mantar toplarken çukurda bir kafa tasına rastladı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise ihbarı aldıktan hemen sonra olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Çukurun kazılmasından sonra ise kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.
Çukurdan çıkan kemiklere ve ilk incelemeye göre ise bulunan kadının tarifi yapıldı. Kadının 25-35 yaşları arasında 1.69-1.70 boylarında orta kiloda, saçlarının uç kısımları sarı boyalı diğer kısımları kahverenginde. Yeni doğum yapmış yetişkin bir kadın olduğu belirlendi.
Mahalle Muhtarı Sadullah Akbaş yaptığı açıklamada "Saat iki civarlarında Hacı Mustafa Koç piknik yapmaya geliyor ailesiyle. Yukarı bölümünde bir kaç mantar buluyor sonra çukur alana geçiyor. Bir tane kafatası buluyor ve hemen beni arıyor. Ben olay yerine geldiğimde yeni açılmış taze toprağın içinde kafatası var.