Müge Anlı'da Konya'da başı kesik halde bulunan kadının cesedi kime ait

Mahalle Muhtarı Sadullah Akbaş yaptığı açıklamada "Saat iki civarlarında Hacı Mustafa Koç piknik yapmaya geliyor ailesiyle. Yukarı bölümünde bir kaç mantar buluyor sonra çukur alana geçiyor. Bir tane kafatası buluyor ve hemen beni arıyor. Ben olay yerine geldiğimde yeni açılmış taze toprağın içinde kafatası var.