Müge Anlı'da Hatice Çakır ve emlakçı Nihat Büyüksu'nun 'abdestimi bozdun' aşkı! Dolandırıcılıkta çığır...
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 60 yaşındaki Hatice Çakır'ın parasını kaptırdığı emlakçı Nihat Büyüksu'nun kendisine çay içirip etkilediği, 'abdestimi bozdun' deyip aşık ettiğini iddia etmesi sosyal medyada gündem oldu!
ATV ekranlarının en iddialı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni akıllara durgunluk veren bir konu işleniyor. Sunucu Müge Anlı'nın bile gördüğü onca vaka arasında şaşırıp kaldığı 'dolandırıcılık' hikayesinin kahramanları ise bu kez 60 yaşındaki Hatice Çakır ve 31 yaşındaki emlakçı Nihat Büyüksu... Parasını ve arabalarını emlakçı Nihat'a kaptırdığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım isteyen Hatice Çakır, Nihat Büyüksu'nun kendisine kırmızı bir çay içirdiğini ve yanağını okşayarak 'abdestimi bozdun' dediğini, tüm bunlardan etkilenerek genç adama aşık olduğunu ve tüm parasını kaptırdığını canlı yayında anlatınca hem Müge Anlı şoke oldu, hem de konuya ilişkin sosyal medyada caps üstüne caps paylaşıldı.
Önce 'teyze, aney' demiş, sonra 'abdestimi' bozdun deyip aşık etmiş
Tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın bile 'Ne diyeceğimi bilemedim' dediği 'abdestimi bozdun' aşkı sosyal medyada dalga konusu haline geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak Müge Anlı'dan emlakçı Nihat'a kaptırdığı paraları kurtarmasını isteyen 60 yaşındaki Hatice Çakır, ev almak için biriktirdiği tüm parasını 31 yaşındaki emlakçıya verdiğini söyledi. İlk tanıştıklarında emlakçı Nihat'a 'oğlum, canım' dediğini, emlakçının da kendisine 'teyze, aney' diye seslendiğini ifade edince stüdyo şoka girdi.
Tüm parasını vermiş ama ortada tapu yok!
Hatice Çakır, 31 yaşındaki emlakçının çay içererek kendisini samimi davranışlarıyla aşık ettiğini, Nihat'ın "Abdestimi bozdun" dediğini ve bir odaya sokarak taciz ettiğini de öne sürdü. Emlakçı Nihat Büyüksu ile gönül bağ kurduğunu ve çay içererek, güzel cümleler kurarak kendisine aşık ettiğini belirten Hatice Çakır, gösterilen 200 bin TL değerindeki evi satın almak amacıyla tüm parasını verdiğini ancak hala ortada bir tapu veya sözleşme olmadığını ifade etti.
Müge Anlı: Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar
Hatice Çakır'ın iddiaları anlattıkça Müge Anlı'yı şoke etti. Kendisini öperek ikna etmeye çalıştığını Nihat'ın samimi davranışları sırasında "Abdestimi bozdun" dediğini aktaran Hatice, daha sonra kendisini bir odaya sokarak taciz ettiğini de öne sürdü. Müge Anlı ise "Bana öyle diyen birine bir tane çarptım mı bir de yer çarpar" dedi.