Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Osman Biçer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Yalvarmasına rağmen...

Olay günü sabah erken saatlerde olay yerinde keşif yaptıktan sonra eşini çiftlikte iş bulduğu bahanesiyle olay yerine getirdiğini belirten Biçer, burada maktulü cinsel organından bıçakladığını anlattı. İddianamede maktulün şüpheli Osman Biçer'e kendisini öldürmemesi için yalvarmasına rağmen boğazını kestiği belirtildi. Savunmasının devamında Biçer, eşinin boğazını keserek öldürdüğünü daha sonra kayıp başvurunda bulunduğunu söyledi. Sanık Biçer, daha sonra tekrar olay yerine kazma ve kürek ile gelerek maktulü gömdüğünü beyan etti.