Müge Anlı'da Büşra Büyükşen ilk kez konuştu! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen öldüren maskeli katil kim?

Saldırgan Büyükşen ailesinin oturduğu odaya gelerek tüfekle Metin Büyükşen'e ateş etti. Bu sırada odada Büşra Büyükşen saldırganın üzerine çaydanlığı fırlatarak odadan çıkıp annesi Necla Büyükşen'e dışarı çıkmasını söyleyip kaçtı. Saldırgan odanın camından kaçmak isteyen Büşra Büyükşen'i aşağı çekip ateş etti ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan tüfeğin dipçiğiyle Büşra Büyükşen'e saldırmaya başladı. Bir süre dipçik darbeleri alan Büşra Büyükşen ölü taklidi yaptı ve saldırgan odadan çıkana kadar hareketsiz kaldı.