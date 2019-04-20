Müge Anlı'da Büşra Büyükşen ilk kez konuştu! Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen öldüren maskeli katil kim?
ATV yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında öldürülen Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'in katili aranırken olay anını yaşayan Büşra Büyükşen ilk defa konuştu ve bomba açıklamalar yaptı.
ATV'de ekranların canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında kızları Büşra Büyükşen önünde canice öldürülen Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen katili aranıyor. Ailenin canlı yayında yaptıkları açıklamalar kan dondururken olay anını yaşayan ve ölümden son anda kurtulan Büşra Büyükşen canlı yayına katıldı. Büşra cinayet anının her saniyesinin anlatırken yaptığı çelişkili açıklamalarda dikkatlerden kaçmadı. Büşra maskeli dediği katili koruyor mu? Katil neden Büşrayı öldürmedi? İşte bütün soruların cevabı.
Olay, 3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Konya'nın İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Evde bulunan Metin Büyükşen (55), Necla Büyükşen (52) ve kızları Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada kapı açıldı ve içeri elinde tüfek olan bir saldırgan girdi.
Saldırgan Büyükşen ailesinin oturduğu odaya gelerek tüfekle Metin Büyükşen'e ateş etti. Bu sırada odada Büşra Büyükşen saldırganın üzerine çaydanlığı fırlatarak odadan çıkıp annesi Necla Büyükşen'e dışarı çıkmasını söyleyip kaçtı. Saldırgan odanın camından kaçmak isteyen Büşra Büyükşen'i aşağı çekip ateş etti ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan tüfeğin dipçiğiyle Büşra Büyükşen'e saldırmaya başladı. Bir süre dipçik darbeleri alan Büşra Büyükşen ölü taklidi yaptı ve saldırgan odadan çıkana kadar hareketsiz kaldı.
Saldırgan odadan çıktıktan sonra da kendine gelen Büşra Büyükşen odanın penceresinden çıktı ve yoldan geçen bir araçtan yardım isteyerek jandarmaya gitti. Büşra Büyükşen'in haberinin ardından eve gelen jandarma ekipleri ise Metin ve Necla çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay sonra hiç ilk defa canlı yayına çıkan Büşra ise olay anını anlattı.