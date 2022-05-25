Müge Anlı'da bunu da duyduk! Köpek gibi havladı, süründü sözde hoca fena dolandırdı gitti!
ATV'nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'da yine duyanların kanını donduran, bu kadar olmaz ki dedirten bir olay yaşandı. 65 yaşındaki Sal,ç Hanım sözde hocanın tuzağına düştü. Elinde, avucunda ne varsa kaptırdı. Üstelik yeğeni ile evli olan sözde hocaya dini nikah bile kıydırdı!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine ağzımızı açık bırakan bir hikaye dinledik. Yıllardır psikolojik bir rahatsızlıkla mücadele eden 65 yaşındaki Saliç Hanım, havladığı için şifa aradığı dönemde sözde hoca Kazım Yıldırım tarafından dolandırıldığını, elinde avucunda ne varsa kaybettiğini anlattı. Saliç'in anlattıkları ise Palu ailesini hatırlattı.
Yine Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren bir hikaye yaşandı. İlginç hikayenin baş mağduru 65 yaşında 4 çocuk annesi Saliç Hanım. Bir süre ara sıra havladığı ve yerden kalkmamadığı bir psikolojik bir rahatsızlık geçirmiş.
Her şey sözde hoca ile tanışınca başladı: Eşi vefat ettikten sonra İstanbul'a taşınan Saliç Hanım, komşusunun aracılığıyla Kazım Yıldırım isimli bir sözde hocayla tanışmış. Bu şahıs, "Senin üzerinde üç harfliler var. Seni düzelteceğim" diyerek Saliç'ten para istemeye başlamış.
Sende 3 harfliler var... Saliç Hanım 1 ay düzelirken 1 ay eski haline dönüyormuş ve zamanla da her şey daha da kötüleşmeye başlamış. Kendisine uyguladığı yöntemler nedeniyle gitgide sağlığından da olmaya başlamış. Nedenini sorunca da "Omzuna 2 tanesini (cin) geri bağladım" diyerek yıllarca Saliç'i ve ailesini korkutmuş.