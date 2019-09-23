Müge Anlı'da Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun olay itirafı! Bipolar oğlunu arıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, Bipolar hastası 24 yaşındaki oğlunu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Çelikunal'ın canlı yayında söyledikleri ise herkesin ağzını açık bıraktı.
9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarıyla şok etti.
14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyleyerek akıllara durgunluk veren bir itirafta bulundu.
Çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyleyen Serap Çelikunal, hem çocuklarıyla hem de tiyatro eğitimine devam ettiğini, bipolar hastası oğlunun şimdiye kadar hiç yanından ayrılmadığını söyledi.