Müge Anlı'da aranıyordu! Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası babası ilk kez konuştu
DENİZLİ'de kayıp olarak aranan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç adamın ölümü hakkında şok bir tehdit iddiası ortaya atıldı. Yiğit'in babası ilk kez konuştu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. 30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi.
Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı. Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.
Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan aile üyelerinden Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıktı.
Ablası Buket Yiğit kardeşi ile son konuştuğunda Batuhan'ın üzgün olduğunu belirtti. Abla Yiğit Müge Anlı'ya son konuşmalarını anlattı: "Üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu söyledi. Ama Kemal de Batuhan'a sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi..."