Müge Anlı'da aranıyordu! Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası babası ilk kez konuştu

Ablası Buket Yiğit kardeşi ile son konuştuğunda Batuhan'ın üzgün olduğunu belirtti. Abla Yiğit Müge Anlı'ya son konuşmalarını anlattı: "Üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu söyledi. Ama Kemal de Batuhan'a sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi..."