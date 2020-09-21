Müge Anlı'da aranan Duygu Çelikten korkunç bir şekilde bulundu! Başı ve vücudundan ayrılmış
ANTALYA’da 13 gün önce kaybolan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelik, Müge Anlı'da aranıyordu. Genç kızın cesedi korkunç bir şekilde bulundu. Duygu Çelik'in karşı komşusu olan Veli adlı şahıs katil zanlısı olarak aranıyor.
MURATPAŞA ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kızlarını aramaya başladı. Genç kadından bugün korkunç bir haber geldi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi.
Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.
Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.