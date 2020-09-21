Müge Anlı'da aranan Duygu Çelikten korkunç bir şekilde bulundu! Başı ve vücudundan ayrılmış

MURATPAŞA ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kızlarını aramaya başladı. Genç kadından bugün korkunç bir haber geldi.