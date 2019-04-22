Müge Anlı ve kızı Lidya Müge Akdağ'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Müge Anlı ATV ekranlarında yayınlanan programı ile gündeme damga vurmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı son haftalarda ise Konya'da öldürülen Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen cinayetini aydınlatmaya çalışıyor. Yaptığı programla gündeme damga vuran ve izleyicileri kendine hayran bırakan Anlı'nın gençlik fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Müge Anlı ve kızı Lidya'nın hiç görmediğiniz fotoğrafları.