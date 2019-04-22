Müge Anlı ve kızı Lidya Müge Akdağ'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak program yapan Müge Anlı ve kızı Lidya Akdağ'ın sosyal medya düşen hiç hiç görmediğiniz fotoğrafları.
Müge Anlı ATV ekranlarında yayınlanan programı ile gündeme damga vurmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı son haftalarda ise Konya'da öldürülen Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen cinayetini aydınlatmaya çalışıyor. Yaptığı programla gündeme damga vuran ve izleyicileri kendine hayran bırakan Anlı'nın gençlik fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Müge Anlı ve kızı Lidya'nın hiç görmediğiniz fotoğrafları.
Müge Anlı Kimdir?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.
Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; ATV'de şuanda da yayınlanmakta olan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.