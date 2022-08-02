Müge Anlı ve kardeşi Efe Anlı gündeme oturdu! 'Babası mezarda çocukları balayında'
ATV sunucusu Müge Anlı ve kardeşi Efe Anlı babaları İhsan Anlı'nın ölümüyle gündeme oturdu. İhsan Anlı kanser sebebiyle ölüm döşeğindeyken Müge Anlı evlenmişti. Cenazesinin kalktığı gün ise Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı'nın balayında olduğu ortaya çıktı. Efe Anlı balayını yarıda kesip cenazeye gelmemiş.
Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, babası ölüm döşeğindeyken Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenince tepkilerin odağı haline gelmişti Magazinkolik'in ortaya attığı iddiaya göre geçtiğimiz günlerde evlenen Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı'da balayında olması sebebiyle babasının cenazesine katılmamış.
Ortaya atılan bu iddianın ardından sosyal medyada Müge Anlı ve kardeşine tepki gösterilerek "babası mezarda, çocukları balayında" şeklinde yorumlar geldi. İşte tüm detaylar...
Müge Anlı’nın annesi Ayten Sevinç yıllardır çocuklarını babalarına düşman yetiştirmiş. Öyle bir düşmanlık ki 28 yıldır Müge Anlı babasıyla görüşmemiş.
Baba prostat kanseri olduktan sonra evlatlarını görmek istemiş ama maalesef başarılı olamamış.
Üstüne üstlük ardından koah hastalığına yakalanınca durumu iyice kötüleşmiş.