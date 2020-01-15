Müge Anlı ve Esra Erol intiharı duydu stüdyodan koşup ikna etmeye çalıştı
BAHÇELİEVLER'de bir adam intihar etmek için gerilim hattı direğine çıktı. Stüdyoda haberi alan Müge Anlı ve Esra Erol olay yerine giderek intihar teşebbüsünde bulunan adamı ikna etmeye çalıştı.
Bahçelievler/Yenibosna'da bulunan bir yüksek gerilim hattı direğine çıkan Ömer Karamahmut isimli kişi eşinden ayrıldığını ve çocuğunu göremediğini iddia ederek intihar etmek istedi. İntihar teşebbüsünde bulunan Karamahmut'u görenler, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karamahmut'un aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinin yakınlarındaki stüdyolarında bulunan Müge Anlı ve Esra Erol da intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi.
Müge Anlı, ilk olarak intihar teşebbüsünde bulunan Karamahmut ile megafon yardımıyla konuşarak ikna etmeye çalıştı. Ancak, başarılı olamadı.
Karamahmut'u megafonla ikna edemeyen Anlı, daha sonra itfaiye sepetine bindi ve merdiven yardımıyla Karamahmut'un yakınına giderek bir süre konuştu.