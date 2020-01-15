Müge Anlı ve Esra Erol intiharı duydu stüdyodan koşup ikna etmeye çalıştı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karamahmut'un aşağıya atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinin yakınlarındaki stüdyolarında bulunan Müge Anlı ve Esra Erol da intihar olayını duyar duymaz olay yerine geldi.