Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti

Uzun yıllardır Atv ekranlarının vazgeçilmezi olan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda evlenmişti. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile medyaya yansıtmadan nikah masasına oturan Anlı'dan hiçbir paylaşım gelmemişti.Çift, ilk kez yan yana görüntülendi. O fotoğraf ise kısa süre içinde sosyal medyayı salladı.