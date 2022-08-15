BIST 2.865
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.025,58

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti

Gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Beraberlikleri ile ilgili hiçbir fotoğraf paylaşmayan çiftin bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bir etkinliğe katılan Anlı ve Yüzbaşıoğlu'nun o fotoğrafı herkesin ilgisini çekti ve kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti

Uzun yıllardır Atv ekranlarının vazgeçilmezi olan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda evlenmişti. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile medyaya yansıtmadan nikah masasına oturan Anlı'dan hiçbir paylaşım gelmemişti.Çift, ilk kez yan yana görüntülendi. O fotoğraf ise kısa süre içinde sosyal medyayı salladı.

110
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti

Haziran ayında programda bir açıklama yaparak evleneceğini duyuran Müge Anlı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

210
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti

 Törene ait hiçbir fotoğraf paylaşmayan çift, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette görüntülendi.

310
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti

Çekilen görüntülerde görüntüde çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

410