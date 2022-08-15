Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk defa yan yana görüntülendi! O fotoğraf büyük ilgi çekti
Gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Beraberlikleri ile ilgili hiçbir fotoğraf paylaşmayan çiftin bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bir etkinliğe katılan Anlı ve Yüzbaşıoğlu'nun o fotoğrafı herkesin ilgisini çekti ve kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.
Uzun yıllardır Atv ekranlarının vazgeçilmezi olan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda evlenmişti. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile medyaya yansıtmadan nikah masasına oturan Anlı'dan hiçbir paylaşım gelmemişti.Çift, ilk kez yan yana görüntülendi. O fotoğraf ise kısa süre içinde sosyal medyayı salladı.
Haziran ayında programda bir açıklama yaparak evleneceğini duyuran Müge Anlı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.
Törene ait hiçbir fotoğraf paylaşmayan çift, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette görüntülendi.
Çekilen görüntülerde görüntüde çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.