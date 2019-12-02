Müge Anlı 'torunum' deyip anlattı duyanlar kulaklarına inanamadı işin aslı bakın ne
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında Anlı'nın 'torunum' diyerek anlattığı o anlar programa damga vurdu.
ATV ekranlarında kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, annesinden 3 aylıkken ayrılan Ceylan Öztürk'ün annesini bulmak için harekete geçti.
Ceylan Öztürk hiç görmediği annesinin bulunması için yaşadıklarını anlatırken, Müge Anlı'nın bir anda 'torunum' diyerek söylediği sözler programda dikkat çekti.
Müge Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırttı.
12 yıldır sürdürdüğü programı büyük başarılar elde eden ve birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyor.