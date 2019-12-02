Müge Anlı 'torunum' deyip anlattı duyanlar kulaklarına inanamadı işin aslı bakın ne

Müge Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırttı.

İşte canlı yayında o anlar