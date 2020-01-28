Müge Anlı Tatlı Sert'te Pınar Kaynak ifşası! Annesinin sevgilisi tecavüz etmiş

-Sonra bir tane araba geldi, arabadan bir tane erkek indi. Pınar'ı bağırta bağırta arabaya bindirdi. O yoldan yukarıya doğur devam ettiler. O gece o bayanı orada öldürmüşler. Ben bir gün sonra haberlerden duydum. Araba bir otomobildi rengini bilemiyorum karanlıktı görmedim. Cinayeti arabadakiler işlemiştir. Bunu ilk defa burada anlattım polise ifade henüz vermedim."