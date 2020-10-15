Müge Anlı Tatlı Sert'te Hatice Tusu'nun görüntüleri çıktı katili koro arkadaşıymış
AYDIN'da 4 gündür kayıp olan Hatice Tusu'nun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı Tatlı Sert'te katil zanlısı Suat Aksoy ile Hatice Tusu'nun görüntüleri yayınlandı. Katil zanlısı Suat Aksoy cinayeti itiraf etti.
AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Oğlu ve arkadaşlarının Müge Anlı Tatlı Sert'e çıktığı günün sonunda katil zanlısı suçunu itiraf etti. Hatice Tusu'yu koro arkadaşı olan eski sevgilisi Suat Aksoy'un öldürdüğü ortaya çıktı. Bankadan emekli olan katil zanlısı Suat Aksoy, Fransızca bilen kültürlü biri olarak tanınıyor. Cinayeti itiraf eden Suat Aksoy ile Hatice Tusu'nun koro görüntüleri ise Müge Anlı'da yayınlandı. İşte son kadın cinayetinin ürperten detayları:
Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu, 10 Ekim gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıp kadını aramak için kardeşi ve oğlu Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. 50 yaşındaki Hatice Tusu'nun biri tarafından tutulduğundan endişe eden aile çok daha kötüsüyle karşılaştılar. Aile ekrana çıktıkları günün akşamında acı haberi aldılar.
Polisin 4 gündür aradığı Hatice Tusu'nun cesedi bataklıkta bulundu. 50 yaşındaki emekli hemşirenin gövdesinin bataklığa gömüldüğü sadece 4 parmağının dışarda kaldığı belirlendi. Polis cesedi yüzeyde görünen o parmaklar sayesinde buldu.
Hatice Tusu'nun katili 58 yaşındaki emekli bankacı Suat Aksoy çıktı. Fransızca bilen ve çevresinde çok kültürlü biri olarak tanınan Suat Aksoy'un 2 evlilik yaptığı ve boşandığı öğrenildi. Çocukları olan Suat Aksoy, 6 yıl önce Didim'e yerleşmiş.