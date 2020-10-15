Müge Anlı Tatlı Sert'te Hatice Tusu'nun görüntüleri çıktı katili koro arkadaşıymış

AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Oğlu ve arkadaşlarının Müge Anlı Tatlı Sert'e çıktığı günün sonunda katil zanlısı suçunu itiraf etti. Hatice Tusu'yu koro arkadaşı olan eski sevgilisi Suat Aksoy'un öldürdüğü ortaya çıktı. Bankadan emekli olan katil zanlısı Suat Aksoy, Fransızca bilen kültürlü biri olarak tanınıyor. Cinayeti itiraf eden Suat Aksoy ile Hatice Tusu'nun koro görüntüleri ise Müge Anlı'da yayınlandı. İşte son kadın cinayetinin ürperten detayları: