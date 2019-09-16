Müge Anlı Tatlı Sert'te babasını öldüren 17 yaşındaki genç kızla ilgili yeni bilgi

17 yaşındaki genç şuan kardeşini de sahiplenen İzmir'de yaşayana teyzesinin yanında kalacak. Karardan mutlu olan teyze ise "Çok zor geçti ama şimdi büyük kız tahliye oldu. Annesi içeride olduğu için çok üzgünüz. Karışık duygular içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.