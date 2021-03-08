Müge Anlı Mervenur Polat cinayetini açıkladı! Cesedi kuryeyle yollamış
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mervenur cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi açıklandı. Mervenur Polat'ın cesedi bulundu, katil zanlısı olarak Cüneyt Akyol gözaltına alındı.
ANTALYA'da 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 20 yaşındaki Mervenur'u gören son kişi Cüneyt Akyol'du. Zanlı pazar günü Müge Anlı'yı aradı. Arkadaşının cep telefonundan Müge Anlı ile konuşurken, arkadaşının babası hemen polise ihbarda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte Mervenur Polat'ın nasıl öldürüldüğü ve cesedinin nerede olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetin detayları da ortaya serildi. İşte Mervenur Polat cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesi:
Mervenur Polat Antalya'da 4 ay önce kayıplara karışmıştı. En son Cüneyt Akyol'un evine gitmiş ve onunla uyuşturucu almıştı. Evde olan tanıklardan Gökhan, Cüneyt'in Mervenur'a tecavüz ettiğini ve kendisine de tecavüz etmesi için teklifte bulunduğunu söylemişti. Gökhan bunun üzerine camdan atlayarak evden kaçtığını söylemişti.
5 yaşında bir çocuğu olan Mervenur Polat'ın o evde öldürüldüğü ve cesedinin yok edildiği düşünüyordu. Katil zanlısı olarak da Cüneyt Akyol aranıyordu. Aylardır kaçan Cüneyt Akyol sonunda ortaya çıktı. Pazar günü Müge Anlı'yı bir arkadaşının telefonundan arayan Cüneyt Akyol, Mervenur'un öldüğünü söyledi.
Cüneyt Akyol, Müge Anlı ile konuşurken, telefonunu kullandığı arkadaşının babası hemen polise ihbarda bulundu. Antalya ekipleri Cüneyt Akyol'u yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili toplam 6 kişiyi gözaltına alan polis, 2 kişiyi serbest bırakırken 4 kişinin sorgusuna devam ediyor.