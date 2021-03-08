Müge Anlı Mervenur Polat cinayetini açıkladı! Cesedi kuryeyle yollamış

Mervenur Polat Antalya'da 4 ay önce kayıplara karışmıştı. En son Cüneyt Akyol'un evine gitmiş ve onunla uyuşturucu almıştı. Evde olan tanıklardan Gökhan, Cüneyt'in Mervenur'a tecavüz ettiğini ve kendisine de tecavüz etmesi için teklifte bulunduğunu söylemişti. Gökhan bunun üzerine camdan atlayarak evden kaçtığını söylemişti.