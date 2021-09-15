Müge Anlı Masterchef Esra Erol Ada Masalı Baht Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
14 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Ada Masalı ve Baht Oyunu'nu hüsrana uğrattı.
ATV ekranının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 8 Ekim 2020'de kesici aletlerle işkence gördükten sonra hayatını kaybeden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin cinayeti işlenmeye başlandı. Reytingleri altüst eden program zirveyi rakibine kaptırdı.
Esra Erol, Arif Veren’in eşi ile boşandığını, eşi ile yeni hayatlarına başladıklarını, boşandığı eşinin kayıp olduğunu öğrendiğini, işin kötü tarafının eski eşinin yeni kocasının kendisinden şüphelenmesi olduğunu söylediği Esra Erol reytinglerde birçok diziye fark atsa da zirveye yerleşemedi.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin salı akşamı ekrana gelen bölümünde ilk takım oyununu düello şeklinde yaptı. MasterChef jürisi yarışmacılardan 7 farklı pilavı en iyi şekilde yapmalarını istediği Masterchef reytinglerde umduğunu bulamadı.
Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başladığı Baht Oyunu reytinglerde dibe çakıldı.