Müge Anlı katili arıyordu! Ordu’yu sarsan Makbule teyzenin katili bakın kim çıktı

Müge Anlı'nın 'hanımefendi ölü bulunduktan sonra sen bir süre ortadan kaybolmuşsun' demesi üzerine 'Hakan', rahatsızlandığını hastanede tedavi gördüğünü Covid-19 testi için merkezde konakladığını söyledi. Ayrıca Hakan cenazenin bulunduğunu köyde öğrendiğini, vahşetin haberini internetten aldığını söyledi.