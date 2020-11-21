Müge Anlı katili arıyordu! Ordu’yu sarsan Makbule teyzenin katili bakın kim çıktı
ORDU'da öldürülüp domuz bağıyla bağlanan kadının katilleri belli oldu. Yaşlı kadının 300 bin lirası ve altın dişlerine kadar sökülüp çalındı. 'Makbule Sarı' dosyası Müge Anlı'da da yer edindi.
14 Kasım'da Ordu'da elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı ATV Müge Anlı'da masaya yatırılmıştı. Bugün cinayetin sır perdesi aralandı. Katillerin kimliği şoke etti.
Programa katılan bir kadın konuk, olay gecesi eşiyle araçla bölgeden geçtikleri sırada 52 plaka araç gördüklerini, kendilerine silah çekildiğini söylemişti.
Müge Anlı'nın dünkü programında yayına mahallede şüphelerin üzerine çevrildiği, 'Hakan' isminde bir konuk katıldı.
Müge Anlı'nın 'hanımefendi ölü bulunduktan sonra sen bir süre ortadan kaybolmuşsun' demesi üzerine 'Hakan', rahatsızlandığını hastanede tedavi gördüğünü Covid-19 testi için merkezde konakladığını söyledi. Ayrıca Hakan cenazenin bulunduğunu köyde öğrendiğini, vahşetin haberini internetten aldığını söyledi.