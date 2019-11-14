Müge Anlı ile Tatlı Sert'te resmen itiraf etmiş! 9 Yıl sonra Zehra Özkan cinayeti çözüldü

9 yıl önce Zehra Özkan'ın kaybolması Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulurken katil Ramazan Ç.'nin programa telefonla bağlanarak, "Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği ortaya çıktı.