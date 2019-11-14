Müge Anlı ile Tatlı Sert'te resmen itiraf etmiş! 9 Yıl sonra Zehra Özkan cinayeti çözüldü
Müge Anlı'nın ATV ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kuzeniyle gönül ilişkisi olduğu ortaya çıkan Zehra Özkan, cinayeti çözüldü.
Konya Akşehir'de 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan cinayeti, çözüldü. Kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında o dönem teyzesinin oğluyla gönül ilişkisi olduğu ortaya çıkan Zehra'yı kuzeni Ramazan Ç.'nin 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
9 yıl önce Zehra Özkan'ın kaybolması Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulurken katil Ramazan Ç.'nin programa telefonla bağlanarak, "Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği ortaya çıktı.
İtiraf etti: Kuzeni Zehra Özkan'a aşık olduğu itiraf eden katil zanlısı gözaltına alınmasının ardından ekip otosunda Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.
İlgim yok demişti: Daha önce ATV'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp dosyası araştırılan Zehra Özkan'ı bıçaklayarak ormanlık alana attığını itiraf eden Ramazan Ç'nin, programda, Zehra Özkan'ın kayıp olmasıyla kendisinin ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.