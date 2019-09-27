Müge Anlı ile Tatlı Sert'te İstanbul depremi sonrası duyurdu mobil aşevi müjdesi
İstanbul'da yaşanan korkutucu deprem sonrası Müge Anlı, Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevlerinin müjdesini verdi.
İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağza getirip hala tedirgin etmeyi sürdürürken Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan depremi televizyonlar da konuyu programlarına taşıdı. ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı Müge Anlı da konuklarına müjdeyi verdi.
Müge Anlı, canlı yayınında öncelikle konuklarıyla birlikte dün yaşanan depremle ilgili konuyu değerlendirdi. Anlı, deprem anında neler yapılması gerektiğini de anlattı.
Depremle ilgili yeteri kadar önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Müge Anlı, "Elimde iki tane dosya var" diyerek, sevindiren haberi duyurdu. Müge Anlı, toplanan bağışlarla yapılan aşevleri ve mobil aşevleri ile ilgili bilgi verdi.
5 mobil aşevi projesinde ise, aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.