Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülizar Emridağ'ın DNA testi sonucu açıklandı mı? İşte Detaylar

ATV ekranlarında yayılnan Müge Anlı'nın programına 40 yıl Manisa tren garını bıraktığı kızını bulmak için başvurdu Gülizar Emirdağ. Sevgi hanım ise programa katılarak 1980 yılında Manisa'ta tren garına terk edildiği ve aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi. Müge Anlı bütün bulguların ortak çıkmasından dolayı DNA testi yapılmasını istedi ve DNA testi sonucu merak konusu oldu. Sevgi Hanım Gülizar hanımın kızı mı? Detaylar haberimizde.