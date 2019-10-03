Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülizar Emridağ'ın DNA testi sonucu açıklandı mı? İşte Detaylar
ATV'de her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 1980 yılında Manisa'da tren garına bıraktığı kızını aramaya gelen Gülizar Emridağ'ın DNA testi sonucu merak konusu oldu.
ATV ekranlarında yayılnan Müge Anlı'nın programına 40 yıl Manisa tren garını bıraktığı kızını bulmak için başvurdu Gülizar Emirdağ. Sevgi hanım ise programa katılarak 1980 yılında Manisa'ta tren garına terk edildiği ve aranan kişinin kendisi olabileceğini söyledi. Müge Anlı bütün bulguların ortak çıkmasından dolayı DNA testi yapılmasını istedi ve DNA testi sonucu merak konusu oldu. Sevgi Hanım Gülizar hanımın kızı mı? Detaylar haberimizde.
Gülizar Emirdağ Temmuz ayı 1980 yılında Manisa tren garına bıraktığı kızını bulmak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Canlı yayından yaptığı çağrılar sonrasında ise aynı tarihlerde Turgutlu devlet hastanesinde ebe olarak çalışan bir izleyiciden herkesi umutlandıran açıklamalar yaptı.
Canlı yayına bağlanan ebe hanım tren garına bırakılan bir kız çocuğunun bulunup hastaneye getirildiğini, kontrollerinin yapıldığını daha sonra ise o çocuğunun İzmir Karşıya çocuk yuvasına yerleştirildiği bilgilerini verdi.
Eşi aynı yıllarda polis olarak Manisa'da çalışan bir başka izleyici Manisa tren garında aynı tarihte eşinin bir kız çocuğu bulunduğunu söylediğini ve daha sonra o çocuğun İzmir Karşıyaka çocuk yuvasında götürüldüğünü söyledi.