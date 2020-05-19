Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle ekrana dönüyor! İşte o tarih

Ekranların arama ve bulma konusundaki fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, koronavirüs salgını nedeniyle yayınına ara vermiş ve eski bölümleri gösterilmeye başlanmıştı. Bu dönemde Müge Anlı'nın 50 çalışanı tazminatsız olarak işten çıkarılmış ve olay olmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayını ve yeni bölümleriyle ekrana dönüş tarihi açıklandı.