Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle ekrana dönüyor! İşte o tarih
Koronavirüs salgını döneminde yeni bölümleri yayınlanmayan ve 509 çalışanı işten çıkarıldığı için olay olan Müge ANlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümlerinin ATV'de ekrana geleceği tarih belli oldu...
Ekranların arama ve bulma konusundaki fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, koronavirüs salgını nedeniyle yayınına ara vermiş ve eski bölümleri gösterilmeye başlanmıştı. Bu dönemde Müge Anlı'nın 50 çalışanı tazminatsız olarak işten çıkarılmış ve olay olmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayını ve yeni bölümleriyle ekrana dönüş tarihi açıklandı.
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yayınına ara verilen, bu sürede 50 çalışanının 3 aylık sözleşmeleri feshedilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekrana dönüş tarihi belli oldu.
Eski bölümleriyle ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Ramazan Bayramı sonrasında ekrana dönecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcı şirketi Mavi Klaket'in, çalışanların sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala 50'ye yakın çalışanın işine son verdiği ortaya çıkmıştı.