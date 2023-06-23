Müge Anlı Emniyet Müdürü eşinden boşanıyor iddiası! Müge Anlı canlı yayında açıkladı
ATV ekranlarının klasiklerinden Müge Anlı İle Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'nın geçtiğimiz yıl evlendiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile boşanacağı iddia edildi. Müge Anlı canlı yayında beddua ederek cevap verdi.
ATV'nin ekran fenomenlerinden Müge Anlı geçen yıl Haziran ayında evlendiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu boşanıyor mu? Çıkan iddiaların ardından Müge Anlı canlı yayında cevap verdi.
Yıllardır ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla gündeme gelen Müge Anlı, eğitim hayatı ve kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Kariyerindeki başarısının yanı sıra Müge Anlı, özel hayatıyla da sevenleri tarafından merak ediliyor.
48 yaşındaki gazeteci ve sunucu Müge Anlı özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyor. 1993 yılında Burhan Akdağ ile evlenen ve 6 yıl sonra yollarını ayıran Müge Anlı geçtiğimiz yaz ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirmişti.
Mutlu bir evlilik sürdüğünü her defasında dile getiren Müge Anlı’nın geçtiğimiz günlerde boşanacağı bazı medya organları tarafından iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası Müge Anlı’dan yanıt geldi.