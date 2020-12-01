Müge Anlı duydukları karşısında şoka girdi! Duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine akılalmaz olaylara sahne oldu. Resime Dönmez'in 6 aylık bebeğini tandıra atarak yaktığını öğrenince hayatının şokunu yaşayan Müge Anlı "Duyduğum en vahşi şey" tepkisini gösterdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 çocuk babası Kerem Durur'un bir anda ortadan kaybolması işlenmeye başlandı. Başka biriyle evliyken Durur ile ilişki yaşamaya başlayan Resime Dönmez isimli kadının 6 aylık bebeğini tandıra atarak yaktığını öğrenen Müge Anlı "Duyduğum en vahşi şey" diye konuştu.
Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı.
Kerem Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.
"6 aylık bebeğini tandırda yaktı"
Anlatılanlara göre, Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resime Dönmez evliyken başladı.