Müge Anlı deliye döndü! Güven Bana'da İstiklal Marşı sorusu geceye damga vurdu
Geçen hafta buzağı sorusuyla sosyal medyanın diline düşen Müge Anlı'nın Güven Bana programında dün akşam "İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusu geceye damga vurdu.
ATV'de perşembe akşamları yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışma programında dün akşam ekrana gelen yeni bölümde yine çok konuşulacak bir olay meydana geldi. Yarışmacılar Pınar Sarıkaya ve Mete Atakan'a "İstiklal Marşının bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusu soruldu. Yarışmacıların soru karşında bocalamasına ise Müge Anlı dahil ekran başındaki herkesi sinirlendirdi.
Müge Anlı’nın sunduğu “Güven Bana” isimi yarışma programı dün akşam yine çok konuşulacak bir soru geceye damga vurdu. Yarışmacılara yöneltilen "İstiklal Marşı'nın bestelenen ilk iki kıtasında toplam kaç tane millet kelimesi vardır?" sorusu soruldu.
Sorunun cevap şıklarında ise 1,2,3 ve 4 şıkları bulunuyordu. Yarışmacılar uzun süre doğru yanıtı veremedi.
Müge Anlı ise "Bunu insanlar izleyecekler ve ben sizi de eleştirmelerini istemiyorum,o yüzden ciddi bir şekilde biriniz okuyun diğeriniz sayıyı tutun. Çünkü yanlış söylüyorsunuz kelimeleri" uyarısından bulundu.