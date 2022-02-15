Müge Anlı çıldırdı Akkuşlu Cüneyt Safiye Çallı'yı 2. kez dolandırıp başkasıyla nişanlandı Cüneyt Demiral kimdir
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geçtiğimiz aylarda 'Akkuşlu Cüneyt' olarak gündemi sallayan Cüneyt Demiral kendisinden yaşça büyük Safiye Çallı'yı 2. kez aşk vaadiyle kandırıp dolandırdı. Safiye Çallı Akkuşlu Cüneyt uğruna 'Almancı' aşkından da oldu!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aylar önce Safiye Çallı ve Cüneyt Demiral aşkı günlerce konuşulmuş, Akkuşlu Cüneyt adıyla tanınan Cüneyt Demiral'ın kendisinden yaşça büyük Safiye Çallı'yı aşk vaadiyle kandırıp parasını aldığı ve bu paralarla kendisine lüks otomobil alması Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Safiye Çallı, ikinci kez Cüneyt Demiral'ın sözlerine kandığını ve yeniden para kaptırdığını ifade ederek Müge Anlı'dan yardım istedi. Safiye Çallı'nın Almanya'da yaşayan bir piyanist şantörle görüştüğü de ortaya çıktı. Hem 'Almancı' piyanistle hem de Cüneyt Demiral ile görüşen Safiye Çallı'nın kafa karışıklığı ise seyirciyi isyan ettirirken, Akkuşlu Cüneyt'in rahatlığı Müge Anlı'yı deliye döndürdü.
Safiye Çallı, Akkuşlu Cüneyt'ten darbe üstüne darbe yedi: Akkuşlu Cüneyt'ten darbe üstüne darbe yiyen Safiye Çallı, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi tarafından ikinci kez dolandırıldığı için yine Müge Anlı'dan destek istedi. Bir kez daha Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olan Safiye Çallı, kendisini daha önce evlilik vaadiyle kandırarak parasını alan ve o paralarla lüks bir araç satın alan Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'nın duygularıyla bir kez daha oynadı.
Başka biriyle nişanlanan ve nişan fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan türkücü Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'ya "ahımı aldın" diyerek ateş püskürdü. Müge Anlı ise hem yaşananlar karşısında hem de Akkuşlu Cüneyt'in rahatlığına canlı yayında isyan etti!
Ne olmuştu: Kendisinden 15 yaş küçük türkücü Cüneyt Demiral'la internetten tanıştı. Bir süre sonra görüşmeye başlayan ikilinin ilişkisi, türkücü Cüneyt'in Safiye Hanım'dan para istemeye başlamasıyla birlikte farklı bir boyuta ulaştı.15 yaş küçük sevgilisinin para isteklerine yetişemeyen Çallı, Ordu'daki iki evini satarak Cüneyt Demiral'a 600 bin lira verdi. Aldığı paralarla ortadan kaybolan türkücü sevgili bu parayla aldığı arabayı sosyal medyada şov malzemesi olarak kullandı.