Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! "Kocamı para için aldatıyordum" dedi. Katilin itirafları şok etti
ADANA'nın Kozan ilçesinde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun katili Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayında cinayeti itiraf etti. Katil İsa Dumlu, arkadaşını öldürdüğünü itiraf ederken cinayeti nasıl işlediğini de ayrıntılarıyla canlı yayında anlattı. Hankulu'nun "Mustafa'yı para için aldattım. Para bittiğinde de hep ona geri döndüm" açıklamaları olay olmuştu.
Adana Kozan'da ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun cansız bedeni dere yatağında ensesinden silahla vurulmuş halde bulundu. Müge Anlı'nın acı haberi duyurduğu anlarda aile gözyaşlarına boğulurken canlı yayında cinayet itirafı geldi. İşte yaşananlar...
13 Aralık Çarşamba günü Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Aile 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek isterken genç adamın eski eşi Bengül Güvenç'ten şüphelendiklerini dile getirdi.
Bengül Güvenç, eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edildi. "Paragöz bir insanım" açıklamasında bulunan Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı öne sürüldü.
Mustafa Hakkulu'ya seslenen genç kadın, "Ben seni affediyorum. Geri dön. Çocukların için dön" dedikten derken, Bengül Güvenç'in internetten tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı, parası bitince de Mustafa Hakkulu ile yeniden barıştığı öne sürüldü. Hakkulu'nun ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinden duruldu.