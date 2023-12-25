Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! "Kocamı para için aldatıyordum" dedi. Katilin itirafları şok etti

Mustafa Hakkulu'ya seslenen genç kadın, "Ben seni affediyorum. Geri dön. Çocukların için dön" dedikten derken, Bengül Güvenç'in internetten tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı, parası bitince de Mustafa Hakkulu ile yeniden barıştığı öne sürüldü. Hakkulu'nun ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinden duruldu.