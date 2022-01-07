Müge Anlı canlı yayında son dakika cinayet ortaya çıktı! Denizlili hemşire Batuhan Yiğit'in boğazı kesilmiş...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında sunucu Müge Anlı bugün 23 yaşındaki Batuhan Yiğit'in ölüm haberini son dakika olarak duyurdu! Denizli'de 30 Aralık günü arkadaşlarıyla buluşmak için ailesi ile kaldığı evden ayrılan ve uzun süre kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'tin annesi ve ablası Müge Anlı'dan yardım istemişti. Arayışların 7. gününde Batuhan Yiğit'in ormanlık alanda boğazı ve elinin çeşitli yerleri kesilmiş halde cesedi bulundu. İşte ayrıntılar...