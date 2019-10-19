Müge Anlı canlı yayında kadına "Sevgilim" dedi Twitter'da TT oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'de 18 Ağustos 2018 tarihinde aynı evde yaşayan kızı Hatice Ayhan ve Hacer hanım tarafından evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde bulundu. Cinayetin kimi işlediği çözmeye çalışan Müge Anlı ile annesinin ölümüyle ilgili canlı yayına çıkan Hatice'nin diyaloğu ise sosyal medyaya damga vurdu.