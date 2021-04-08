Müge Anlı bile korktu Manisa gelini Fidan Arslan cinsel organ ifşasıyla çıldırdı
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını gelin Fidan Arslan ile fena karıştı. Müge Anlı'yı bile korkutan olayda gelin Fidan Arslan kocasının ifşasıyla delirdi. Manisa'da 88 yaşındaki yaşlı kadına kaynanasının işkencesi çeken Fidan Arslan, yeni foyaları ortaya çıkınca çelişkili açıklamalar yaptı ve ona yönelik şüpheleri daha da artırdı.
MANİSA 'da 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şiddet sonucu ölümüyle ilgili görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görüntüleri çeken gelin Fidan Arslan yeni iddialarda bulunurken, canlı yayın karıştı. Müge Anlı'yı da korkutan olayın baş rolünde Fidan Arslan vardı. Müge Anlı yaşananları koltuğunda kenara çekilerek izledi. Fidan Arslan'ın cinsel organını çektiği eltisi Bahar Arslan da yayına telefonla katılınca olay daha da karmaşık bir hal aldı. İşte Fadime Arslan olayıyla ilgili yaşanan yeni gelişmeler:
Öncelikle olayın kısa bir özetini verelim. 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümü yaşlılığa bağlı sayıldı ve otopsi yapılmadan toprağa verildi. Eşiyle kavga eden evin küçük gelini Fidan Aslan, tehditlere maruz kalınca o güne kadar çektiği işkence görüntülerini ifşa etti. Bu görüntüler medyaya düşünce savcılık devreye girdi ve yaşlı kadının mezarı 'ölüm nedeninin kesin tespiti' için yeniden açıldı. Yaşlı kadının otopsisi sürerken Müge Anlı ortaya yepyeni görüntüler çıkardı.
Kaynanamı gelinim öldürdü: İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan Müge Anlı ile canlı yayına katılıp iddialara yanıt verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasını kendi gelini Fidan Arslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Olay günü kayınvalidesinin altına yaptığını belirten Fadime Arslan, onu yataktan kaldırıp salona getirmiş. Kıyafetlerini değiştirmek için yaşlı kadını gelinine bırakıp odasına gitmiş. Fadime Arslan'ın iddiası göre kaynanası ile yalnız başına kalan gelini onu bu sırada öldürdü.
Boğazını sıkıp başını yere vurdu
İşkence görüntülerini çeken gelin Fidan Arslan ise kaynanasının yaşlı kadını öldürdüğünü öne sürdü. İddiasına göre kaynanası altına yaptığını öğrenince yaşlı kadını döverek tuvalete götürmek istiyor. Yaşlı kadın hırpalandığı için salonda yere yığılıp kalıyor. Buna sinirlenen Fadime Arslan, yaşlı kadının boğazını sıkıp onun başını 3 kez yere vuruyor. Fidan Arslan'ın dediğine göre yaşlı kadın bu darp sonucu yaşamını yitirdi.