Müge Anlı bile dayamadı yarıda kesti! Bu video infial yaratır babası kızıyla...
ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün stüdyoda çok ilginç ve sıcak anlar yaşandı. Azerbaycan uyruklu bir kadın kızının babası tarafından kaçırıldığını iddia etti. Sonrasında yaşananlar ise izleyenin kanını dondurdu.
ATV'nin fenomen olan ismi Müge Anlı haftaiçi her gün canlı yayında program sunuyor. Bulunmaz denilen katilleri, çözülmez denilen cinayetleri çözüyor. Her gün farklı bir olayın ele alındığı programda bugün yaşananlar ise Müge Anlı'yı bile isyan ettirdi.
Kızımı babası kaçırdı
Her şey 25 yaşındaki Azerbeycan uyruklu Nurane Paşeyeva'nın Müge Anlı'ya kayıp kızının bulunması için başvurmasıyla başladı. 4 yaşındaki kızının babası tarafından zorla alıkonulduğunu söylemesi ise stüdyoda şok etkisi yarattı.
Bu olayın peşini bırakmam diyen Müge Anlı yaşananları ortaya döktükçe olay daha da ilginç bir hal aldı. Şimdi gelin bugün neler oldu birlikte bakalım...
25 yaşındaki Azerbeycan uyruklu Nurane Paşeyeva, Müge Anlı'nın programına başvurdu. Paşeyeva, "4 yaşındaki kızım Emine Akça, babası Müslüm Akça tarafından kaçırıldı, ben kendisine ulaşamıyorum. Babası bana çok takıntılı, aslında derdi kızım değil" diye iddia etti.