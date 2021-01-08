Müge Anlı avukatı Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır Ümitcan açıklamasına sinirlendi
ATV Müge Anlı canlı yayınında Aleyna Çakır'ın ölüm nedenin belirlenmesiyle Rahmi Özkan'ın Ümitcan Uygun yorumu isyan ettirdi.
ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programında Aleyna Çakır olayı işlenmeye devam ediyor. Son olarak Aleyna Çakır'a ait Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Çakır'ın otopsisine göre, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, ''Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur'' denildi.
Aleyna Çakır'ın tırnağındaki DNA örneği ve tespit edilen spermin aynı erkeğe ait olduğunun ortaya çıktı. Fakat katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınmadığı için kesin karara bağlanamadı. Bu durum üzerine canlı yayında Rahmi Özkan tarafından yapılan yorumlar ise Müge Anlı'yı ve izleyenleri adeta çıldırttı.
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan, Ümitcan Uygun hakkında şunları söyledi:
- ''Delil olsa savcı sorgulardı, tutuklardı. Kamuoyunda ızdırap meydana getirebilir fakat hukuken bir takım formlar lazım, bir takım durumlar lazım, işlerin yürüyebilmesi için.''
Rahmi Özkan'ın bu yorumu üzerine sinirlenen Müge Anlı ise Özkan'a şu soruyu sordu:
- ''Aleyna Çakır, senin bir yakının olsa aynı şeyleri söyleyebilir miydin?''