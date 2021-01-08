Müge Anlı avukatı Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır Ümitcan açıklamasına sinirlendi

ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programında Aleyna Çakır olayı işlenmeye devam ediyor. Son olarak Aleyna Çakır'a ait Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Çakır'ın otopsisine göre, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, ''Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur'' denildi.