Müge Anlı ATV canlıda Gülay Uygun intihar mektubuna ne diyecek? Ümit Can onu suçladı

İntiharın ardından Aleyna Çakır'a işkence ettiği öne sürülen Ümitcan Çakır 'artık susmayacağım annemi Müge Anlı ve yanında çalışan kadınlar öldürdü' dedi. Gülay Uygun'un eşi ise ' Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin." dedi. Bu olayın ardından birçok kişi bugün Müge Anlı'nın ATV ekranlarında bu iddialara canlı yayında vereceği cevaba kilitlendi.