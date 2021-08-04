Müge Anlı Antalya yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret etti

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ yangınında son durum bilgilerine göre devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı. ATV'de kendi adıyla 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı, Antal'ya Gündoğmuş'ta yangından zarar gören köylerde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.