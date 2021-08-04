Müge Anlı Antalya yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret etti
ANTALYA yangınında son duruma ilişkin son bilgilere göre yangın felaketi Gündoğmuş ilçesinde devam ediyor. Ünlü sunucu Müge Anlı yangından zarar gören köyleri ziyaret etti.
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ yangınında son durum bilgilerine göre devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı. ATV'de kendi adıyla 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı, Antal'ya Gündoğmuş'ta yangından zarar gören köylerde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.
Anlı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülere şu notu düştü:
Müge Anlı: Köylülerimize moral olmak istedik
"Bugün sevgili dostum Selda Ulucan ile yangın felaketinin maalesef devam ettiği Antalya Gündoğmuş’un köylerini ziyaret ettik. Yeşil cennetin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik.
Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin.