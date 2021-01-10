Müfit Can Saçıntı 100 bin TL harcayıp hüsrana uğramıştı! Yeni işi şaşırttı
Seksenler, Yaşamak Güzel Şey, Seksenler gibi işleriyle bilinen Müfit Can Saçıntı yeni işiyle hayranlarıın şaşkına çevirdi.
Mandıra Filozofu film serisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı geçtiğimiz aylarda pandemi döneminde dijital bir film projesine imza atmıştı. Sevilen ismin filmiyle hüsrana uğramıştı.
Müfit Can Saçıntı, Fulden Akyüret, Uğur Batı, Umut Oğuz, Sami Aksu ve Ömer Duran yer aldığı Maskeler De Düşer filmi için usta isim 100 bin lirayı aşkın para harcamıştı.
Binlerce lira harcadığı filmi 2,5 TL karşılığında Youtube üzerinden seyirciye sunan Saçıntı hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşmıştı.
Saçıntı filminin 585 kişi tarafından 2,5 TL ödenerek izlenmesiyle beklemediği sonuç karşısında "Uzun bir süre kimse “ Yeni film var mı” diye sormasın lütfen" demişti.