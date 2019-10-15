Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı Özge Özder'i hiç böyle görmediniz! Cesur pozları olay
Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin Kıvılcım'ı Özge Özder'in cesur pozları gören herkesi şaşırttı.
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen Mucize Doktor verdiği mesaj ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Rakiplerini reyting listelerinde alt üst eden dizinin senaryosu kadar oyuncuları da seyirci tarafından mercek altında.
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Reyting rekorları kıran dizideki başarılı oyunculuğuyla göz dolduran hastanenin müdür yardımcısı Kıvılcım'ın sosyal medyadaki cesur paylaşımları dizinin hayranlarını çok şaşırttı.
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Dizide 30'lu yaşlarının sonunda olan Kıvılcım, Beliz'in üvey annesidir. En büyük amacı Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmek olan Kıvılcım'ın sinsi planları seyirciyi zaman zaman çıldırtmaktadır.
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41 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyada, dizideki halinden oldukça uzak bir profil çiziyor.
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