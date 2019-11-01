Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna paylaştı fotoğrafa beğeni yağdı

FOX TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Mucize Doktor, yalnızca televizyon ekranlarında değil sosyal medyada da herkesin ilgi alanı girdi. Dizide Ferman karakterine hayat veren zaman zaman dizideki karakteri nedeniyle eleştirilen Onur Tuna, set paylaşımıyla beğeni rekoru kırdı.