Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna gizemli bir kadınla yakalandı

Onur Tuna, fotoğraflarının çekildiğini fark edince basın mensuplarını ''İkimizi lütfen bir arada görüntülemeyin'' diyerek uyardı. Onur Tuna'nın yanındaki gizemli kadın ise yüzünü basın mensuplarından gizledi. Tuna bu durum ile ilgili ''Kız arkadaşım değil'' açıklamasında bulundu.