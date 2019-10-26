Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna gizemli bir kadınla yakalandı
FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, Nişantaşı'nda bir kadınla yakalandı.
FOX ekranlarının reyting rekortmeni dizi Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, dizinin ardından gündemden düşmüyor. Her yaptığı ve söylediğiyle hayranlarının sıkı takibinde olan Tuna, geçtiğimiz günlerde ise bir kadınla yakalandı.
Onur Tuna, fotoğraflarının çekildiğini fark edince basın mensuplarını ''İkimizi lütfen bir arada görüntülemeyin'' diyerek uyardı. Onur Tuna'nın yanındaki gizemli kadın ise yüzünü basın mensuplarından gizledi. Tuna bu durum ile ilgili ''Kız arkadaşım değil'' açıklamasında bulundu.
Onur Tuna, "Bugün setim yok hava almaya çıktım" diyerek uzaklaştı.
Peki, Onur Tuna kimdir?
Onur Tuna, 16 Temmuz 1988 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Annesi tapu dairesinden emekli, babası matematik öğretmenidir. Bir abisi vardır. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna’nın Acın Verdi ve Tıpkı Sen adlı iki şarkısı da vardır. Ayrıca 70'e yakın şarkısı vardır.