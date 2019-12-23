Mucize Doktor'un Beliz'i kırmızı mini elbisesiyle cesur pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü
Mucize Doktor'daki 'Beliz' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Türesan, Instagram'dan paylaştığı kırmızı mini elbiseli pozlarıyla nefes kesti.
Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da 'Beliz' karakteriyle yeniden magazin gündemine oturan Hazal Türesan, kendine has güzelliğiyle çok konuşuluyor.
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Başarılı oyunculuğuyla birçok dizi ve filmde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, kırmızı mini elbiseli pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Kırmızı sırt dekolteli mini elbisesiyle bacak kaslarını gösteren Hazal Türesan'a beğeni yağdı.
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Alımlı oyuncu Hazal Türesan'ın cesur pozlarına, yapılan yorumlar ise çok konuşulacak cinsten...
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