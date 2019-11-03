Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile el ele yakalandı
Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un başrol oyuncusu Taner Ölmez, sevgilisi ile el el görüntülendi.
Fox TV'nin reyting listelerini alt üst eden dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterini başarıyla canlandıran oyuncu Taner Ölmez, magazin gündeminin en çok aranan ve konuşulan ismi. Genç oyuncu, dizi başladığından bu yana, attığı her adım söylediği her sözle haberlere manşet oluyor. Sevgilisi ile bir AVM'de görüntülenen başarılı oyuncu sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
Ali karakteriyle gönüllerde taht kuran Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı.
Sevgilisiyle Görüntülendi
Diziyi büyük bir hayranlıkla izleyenler Taner Ölmez'in güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyememişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı.
Sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile birlikte geldiği AVM'de bir restoranda yemek yiyip koyu bir sohbete oturan aşıklar, daha sonra AVM'de kısa bir gezintiye çıkıp mağaza reyonlarındaki ürünler incelediler.