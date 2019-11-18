Mucize Doktor'da inanılmaz hata! Yapım ekibi yayından hemen kaldırdı

Peki Mucize Doktor son bölümünde neler yaşandı?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır.