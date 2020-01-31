Mucize Doktor'da Ferman ayrılıyor mu? Ali Vefa ile duygulandıran sahne
FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, son bölümüyle herkesi ekranlara kilitledi. Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü benzeri bir salgın hastanede yayıldı. Ferman, salgın hastalığa yakalandı.
Mucize Doktor dizisi 30 Ocak Perşembe akşamı yayımlanan son bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı.
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Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı. Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa'yı kendisinden uzaklaştırdı.
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Doktor Ferman, kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman'ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.
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Ferman ile Ali Vefa arasındaki duygusal sahneler ise diziye damga vurdu.
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