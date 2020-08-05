Mucize Doktor yıldızı Onur Tuna oynayacak Hazal Kaya'nın partneri belli oldu

Öte yandan Hazal Kaya, filmde rol alacağını şu sözlerle duyurmuştu:

Fotoğrafta görmüş olduğunuz iki kadın aylardır şu fotoğrafı paylaşıp,şu açıklamayı yapmak için deliriyor, günah Aslı kitabı bi okusana dediğinden itibaren Sertab’ı ben oynayacağım diyordum. Üstüne hamile kaldım,başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi... (Gözüm kalır,benimle iyi geçinin) Neyse sonuç olarak Sertab benim arkadaşlar ben oynayacağım nasıl kutlayacağımızı bilemiyoruz şu an''