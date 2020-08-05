Mucize Doktor yıldızı Onur Tuna oynayacak Hazal Kaya'nın partneri belli oldu
Benden Ne Olur kitabının filmi için Hazal Kaya'nın partneri belli oldu. FOX TV Mucize Doktor dizisinde rol alan Onur Tuna, eşlik edecek.
Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur adlı kitap, filme uyarlanmak için harekete geçti. Aylar önce Aslı Kızmaz ve Hazal Kaya, güzel haberi sosyal medya hesapları Instagram'dan duyurdu. Başrolde Hazal Kaya'nın olacağı filmde partneri de netleşti.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da rol alan Onur Tuna, Benden Ne Olur adlı filmde Hazal Kaya'ya eşlik edecek.
Öte yandan Hazal Kaya, filmde rol alacağını şu sözlerle duyurmuştu:
Fotoğrafta görmüş olduğunuz iki kadın aylardır şu fotoğrafı paylaşıp,şu açıklamayı yapmak için deliriyor, günah Aslı kitabı bi okusana dediğinden itibaren Sertab’ı ben oynayacağım diyordum. Üstüne hamile kaldım,başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi... (Gözüm kalır,benimle iyi geçinin) Neyse sonuç olarak Sertab benim arkadaşlar ben oynayacağım nasıl kutlayacağımızı bilemiyoruz şu an''
Peki, Hazal Kaya'nın partneri Onur Tuna kimdir?
1.95 cm boyundaki oyuncu, lisanslı basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır.15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak Bursa Oyak Renault'a transfer oldu ve dolayısıyla Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti.