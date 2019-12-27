Mucize Doktor Kuruluş Osman'dan kötü haber yeni bölümleri yayımlanmayacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman gibi fenomen dizilerin yeni bölümleri yılbaşı haftasında yayımlanmayacak.
Ekranların herkes tarafından sevilen, ilgiyle izlenen dizileri Çukur, Kuruluş Osman, Mucize Doktor ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok dizi, yeni bölümleri yılbaşında haftasında yayınlanmayacak.
31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.
Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak.
Sevilen diziler, bir haftalık aranın ardından yeni bölümleriyle ekranda olacak.
İşte yılbaşı haftasında ara verecek olan diziler...
Show TV'nin fenomen dizisi, Fox TV'deki ve Kadın, Kanal D'de Hekimoğlu, ve Afili Aşk, Star TV'de Çocuk, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, ve Hercai ile TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yılbaşı haftasında ara verecek.