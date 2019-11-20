Mucize Doktor fragmanı şaşırttı iki dizi yine birleşti

Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez ve Reha Özcan'ın bulunduğu Mucize Doktor'un 11. bölümü için geri sayım başladı. Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı başaran dizinin yeni fragmanında ise izleyicileri şaşırtan bir an yaşandı.